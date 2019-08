Joël Mckenzie, Marc-Antoine Pouliot et Mathis Roy poursuivront leur apprentissage au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Joël Mckenzie, Marc-Antoine Pouliot et Mathis Roy n’ont pu éviter le couperet dans les derniers jours lors des camps de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) auxquels ils prenaient part. Les trois Nord-Côtiers ont cependant fait bonne impression.

Invité au camp du Drakkar de Baie-Comeau, Mckenzie a grandement apprécié son expérience, mais n’a pu se tailler un poste. Il poursuivra son apprentissage en défendant la forteresse des Jeannois d’Alma sur le circuit collégial du RSEQ.

« J’en ai profité pour apprendre, prendre de l’expérience et m’amuser. L’organisation (du Drakkar) m’a dit que j’avais impressionné et que je n’avais pas goalé comme un gardien invité et que j’avais ma place au camp. Ils m’ont dit qu’ils allaient me suivre durant la saison », a fait savoir l’Innu de Uashat mak Mani-utenam

Il ne sera pas dépaysé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Lors de la saison 2018-2019, il a évolué avec les Lynx de la polyvalente Wilbord-Dufour d’Alma au niveau juvénile division 1 (RSEQ).

Dans la mire des Sags

Un autre cerbère passera aussi l’hiver au pays des bleuets. Le Septilien d’origine Mathis Roy, retranché du camp des Saguenéens de Chicoutimi, enfilera les grosses jambières pour une autre saison avec les Mustangs de l’école Odyssée-Dominique Racine de Saguenay (RSEQ juvénile division 1).

Les dirigeants de la formation saguenéenne de la LHJMQ pourront facilement avoir un œil sur Mathis. Ils se sont d’ailleurs entendus avec lui pour le titre de troisième gardien de l’équipe.

Roy n’avait que de bons mots pour sa participation au camp des Sags. « On était traité comme des professionnels. Les coachs nous ont aidé à nous développer même si c’était un camp », a-t-il mentionné.

Une autre année chez les Élites

Marc-Antoine Pouliot continuera lui aussi de faire ses classes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, lui qui en sera à une deuxième campagne avec les Élites de Jonquière midget AAA. Les dés étaient pas mal joués d’avance pour le Port-Cartois avant l’ouverture du camp pour le choix de 11e ronde des Eagles du Cape Breton en juin dernier.

« C’est vraiment une belle expérience pour moi au camp. C’est vraiment extraordinaire d’avoir la chance de prouver de quoi je suis capable à une équipe de la LHJMQ. Les coachs m’ont dit qu’il restait à améliorer certains aspects de mon jeu, comme mon jeu de pieds, mais qu’il m’avait bien aimé, sauf qu’il y avait cinq vétérans en poste à la défense et que ce n’est vraiment pas facile de faire le club à 16 ans.»