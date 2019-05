Jetons l’ancre à Longue-Pointe-de-Mingan!

Liette Ward est venue tout droit de la Belgique présenter au Centre d’études universitaires de l’est de la Côte-Nord (UQAC – Sept-Îles) son premier ouvrage intitulé Jetez l’ancre à Longue-Pointe-de-Mingan, qui retrace des histoires et anecdotes de son village d’enfance racontées par des membres de sa famille.

C’est comme un rêve qui se réalise pour Mme Ward, qui souhaitait plus que tout de publier un ouvrage sur l’endroit de son enfance, Longue-Pointe-de-Mingan.

Expatriée en Belgique où elle vit avec sa famille dans le village de Jalhay, elle a toujours été impliquée dans l’écriture et la lecture. C’est avec beaucoup de joie qu’elle présente en toute humilité son œuvre de plusieurs années qu’elle a préparée avec tout son cœur.

«Mon livre, c’est quelque chose que j’avais dans les tripes, je me suis sentie investie d’une mission de raconter les histoires de Longue-Pointe-de-Mingan», raconte Liette Ward.

Elle a donc écrit et gardé les histoires que son père lui racontait ainsi que celle de son grand-père pour nous les transmettre à la manière d’autrefois afin de ne pas oublier.

«Depuis que je suis petite, j’ai vécu avec des grands-pères conteurs. La lecture a toujours été une passion, mon père et mon grand-père racontaient des histoires et un moment donné je me suis dit, il ne faut pas que cela se perde, c’est l’histoire des gens de ce lieu», livre l’écrivaine.