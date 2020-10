Jeffrey Dallaire grimpe les échelon comme arbitre

Ils sont nombreux les hockeyeurs à vouloir accéder aux plus hauts niveaux de leur sport, le AAA, le junior majeur, et ainsi de suite. Le Port-Cartois Jeffrey Dallaire n’est jamais parvenu à trimbaler ses grosses jambières de gardien de but dans les grosses ligues. Il n’a joué que dans le simple lettre au sein de son association du hockey mineur. L’homme de 26 ans a choisi une autre voie, celle de l’arbitrage, pour cheminer. Il entame sa quatrième saison dans le programme provincial des juges de ligne qui l’amène à officier des matchs du midget AAA et du collégial division 1.

Jeffrey Dallaire a commencé à enfiler le chandail rayé noir et blanc il y a déjà treize ans, officiant à Port-Cartier et Sept-Îles. Lors de la saison 2016-2017, il a retenu l’attention lors du Tournoi midget espoir, mais également à la Coupe Dodge. Il a ainsi été retenu sur le programme provincial des juges de ligne.

«Comme personne, tu veux atteindre les niveaux supérieurs. Pour les arbitres, ce sont un peu les mêmes étapes que pour les joueurs. C’est le même thrill. Je suis bien tombé en 2016-2017», a-t-il confié.

Des kilomètres au compteur

Pour cheminer, Jeffrey se devait de faire de la route. Lors des trois dernières saisons, il a fait plusieurs matchs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quelques-uns à Québec.

Il a particulièrement cumulé les kilomètres sur l’odomètre de sa voiture lors de la saison 2018-2019. Alors étudiant à l’UQAC pour devenir enseignant en éducation physique, il n’avait que des cours les lundis et mardis. Il revenait dans son patelin de Port-Cartier pour remplacer au Centre Éducatif L’Abri les trois autres journées de la semaine. Il a également enseigné à l’école Saint-Alexandre. Le vendredi, en fin d’après-midi, il retournait au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour aller arbitrer, un beau «sideline» de fin de semaine. Ça c’est quand il n’enfilait pas ses jambières de gardien de but au niveau senior.

Un scénario identique, ou presque, pour l’an dernier alors que Port-Cartois enseignait à l’école Du Boisé de Sept-Îles. Il s’alignait également comme gardien avec la formation senior de St-Bruno.

Vers la LHJMQ

Jeffrey Dallaire aspire encore plus haut que le midget AAA et le collégial division 1. Il aimerait bien arbitrer lors des séries 2021 de la Ligue de hockey midget AAA du Québec et voir ainsi s’ouvrir une porte pour l’an prochain dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, pour les parties des Saguenéens de Chicoutimi.

«Il n’y a que trois juges de ligne au Saguenay-Lac-Saint-Jean sur le programme provincial. Les deux gars dans le junior majeur en ont plus de fait qu’il ne leur en reste. À 26 ans, je sens que c’est un peu ma dernière chance», a mentionné celui qui est aussi superviseur et formateur pour les arbitres dans sa nouvelle région d’adoption.

Jeffrey s’est installé à Roberval il y a quelques mois. Il est enseignant en géographie et histoire en secondaire 1. Il espère obtenir un poste en éducation physique l’an prochain, de préférence au niveau collégial. En plus de son travail et de l’arbitre, Jeffrey suit un microprogramme, en cours à distance, en optimisation sportive via l’Université Laval.

Aux côtés de Justin St-Pierre

(ST) Jeffrey Dallaire se souviendra certainement longtemps de sa journée du 17 octobre dernier. Il a été appelé à arbitrer lors de deux matchs hors-concours des Élites de Jonquière midget AAA face aux Jeannois du Collège d’Alma. Le Port-Cartois a eu le privilège d’avoir comme collègue sur la glace, Justin St-Pierre, qui arbitre dans la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis quelques saisons.

«Comme Justin veut toucher à la glace aussi, il s’est informé à la ligue (midget AAA) s’il pouvait venir avec nous. La ligue a accepté. C’est une belle expérience! Il nous a fait partagé ses connaissances et c’est toujours le fun d’avoir des commentaires d’un gars qui est passé par-là et qui arbitre dans la grande ligue. C’était une ambiance le fun», a exprimé Dallaire, qui rencontrait St-Pierre pour une première fois, quoique l’arbitre originaire d’Albanel avait déjà officié un match dans lequel prenait part Jeffrey quand il s’alignait avec la formation senior de Forestville (Ligue Hockey Senior du Lac au Fleuve) il y a deux ans.