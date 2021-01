Jean-Pierre Morin part la tête haute!

Jean-Pierre Morin peut certainement quitter la tête haute avec ce qu’il a accompli en près de neuf ans au Club de golf Sainte-Marguerite. Il lui a donné un second souffle et l’a amené à un autre niveau.

Il se dit fier d’avoir rendu le golf accueillant et inclusif dans la région alors que ce sport compte de plus en plus d’adeptes année après année.

« Avant mon arrivée, il y avait huit membres de 40 ans et moins. Il y en avait 90 cette année », se réjouit-il. « On a été chercher une jeune clientèle ».

Réalisations

Il se dit très satisfait d’avoir pu revamper le chalet du club, chose qu’il n’aurait pas cru possible, alors que la partie du haut a été refaite, avec l’aide de bénévoles, pour un budget de 40 000$. La terrasse a également été rajeunie.

Il a également vanté la qualité de la boutique, « devenue un incontournable », et du terrain qui s’est amélioré d’année en année. « Les installations ont pris du pep lors des cinq, six dernières années », dit-il fièrement.

Parmi ses faits d’arme, Jean-Pierre Morin souligne celui d’avoir amené des pros à Sept-Îles pour des tournois d’envergure au cours des trois dernières années. Il peut aussi se targuer d’être le détenteur de la ronde record au Club Sainte-Marguerite, une carte de 63 inscrit quelques mois après son arrivée en poste en 2012.

Tout ce succès depuis son arrivé ne s’est pas fait seul. « Les bénévoles ont donné du temps et ça s’est fait dans le plaisir pour que le club avance. J’ai senti que les gens aimaient venir au club. »

Jean-Pierre Morin a aussi salué la collaboration avec les membres du conseil d’administration. « Ils ont toujours été présents et ç’a été un travail d’équipe et non juste du directeur général », souligne-t-il. Il dit aussi avoir apprécié travailler avec François Boudreault au niveau des juniors et des cours.

Le professionnel voit d’un bon œil la suite des choses pour le Club Sainte-Marguerite qui se doit de continuer sur cette ère d’aller avec celui qui lui succèdera alors que des démarches sont déjà entamées.

« Je vous souhaite une belle continuité avec le Club de golf Ste-Marguerite. Vous avez le vent dans les voiles; il suffit de garder le cap. L’avenir est prometteur et, avec tous les bénévoles impliqués, vous serez en mesure de poursuivre le beau travail effectué lors des dernières années », conclut-il.