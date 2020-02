Jean-Pascal Coulombe s’offre une belle neuvième place en Espagne

Le Septilien Jean-Pascal Coulombe, qui avait été éliminé au premier tour une semaine plus tôt en Italie, a étiré sa présence sur les tatamis pour cinq combats à la Coupe européenne cadette de Fuengirola, en Espagne, samedi.

L’athlète de l’Académie de judo de Sept-Îles est sorti gagnant de ses deux premiers duels, celui face à Diego Couto Solla de l’Espagne et celui contre Lorenzo Iovine de l’Italie. Coulombe s’est par la suite incliné devant l’Ukrainien Igor Tsurkan.

En ronde repêchage, le Septilien a eu le dessus sur le Britannique Fraser Clark pour par la suite voir son parcours s’arrêter avec une défaite face à l’Allemand Nick Koehler, « qui était un peu plus rapide que lui », a laissé savoir à Sportcom l’entraîneur Sergio Pessoa, qui a mentionné que les athlètes canadiens étaient moins stressés et plus confiants que lors de la compétition en Italie.

Coulombe a ainsi terminé en neuvième place chez les moins 66 kg. Du côté féminin, la Portcartoise Sophie Lapointe a subi le même sort qu’à Follonica, s’inclinant à son premier combat chez les moins 48 kg, cette fois contre l’Espagnole Belen Ferreiro Cabado.

Les deux judokas nord-côtiers ont quitté le continent européen lundi pour rentrer à la maison.