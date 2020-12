ITUM met en place une commission spéciale en matière de protection de l’enfance

Dans le but d’assumer ses compétences en termes de protection de l’enfance, le conseil innu de Uashat mak Mani-utenam (ITUM) a dévoilé son plan d’action Tshisheuatishitau qui mettra en place un système qui reflète les valeurs et les coutumes innues.

Au cours des derniers mois, le dossier de la protection de l’enfance a été un sujet chaud dans la communauté. Des interventions de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) ont d’ailleurs causé des manifestations.

Pour soutenir le plan d’action Tshisheuatishitau, une commission spéciale a été formée par le conseil d’ITUM. Celle-ci sera présidée par le chef d’ITUM, Mike Mckenzie. Le mandat de la commission sera « d’examiner et de faire état de la situation des enfants de la communauté, en plus d’entreprendre les démarches nécessaires en vue d’adopter une loi innue en matière de protection de la jeunesse ainsi qu’un modèle innu des services à l’enfance et à la famille.»

Une fois ses travaux complétés, la commission fera des recommandations au conseil d’ITUM pour l’adoption d’une loi qui vise la protection des enfants innus.

En plus du président, Mike Mckenzie, la commission sera formée de deux vice-présidents, deux aînés, deux jeunes et deux parents.

ITUM souhaite être en charge des services de protection de l’enfance plutôt que le gouvernement du Québec qui a actuellement cette responsabilité. Le conseil appuie sa position par la loi C-92 qui reconnaît la compétence en matière de services à l’enfance et à la famille aux Premières Nations et la préséance de leurs lois sur la législation fédérale et provinciale.

Le chef Mike Mckenzie affirme : « Je suis particulièrement fier de constater l’intérêt de nos membres pour la question de la protection de l’enfance. L’équipe qui a été constituée est composée de membres des deux communautés et offre une représentation équitable des sexes ainsi que des groupes d’âge. Par leur travail, les membres de la commission auront le privilège d’avoir un impact important sur la qualité de vie et la dignité de nos enfants et de nos familles. Je les remercie pour leur engagement et leur souhaite tout le courage et la ténacité nécessaires pour bien accomplir leur mandat.»