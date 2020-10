ITUM adopte une résolution en faveur de l’entente de réconciliation avec Rio Tinto IOC

Le Conseil d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam a annoncé qu’à la suite du processus de consultation avec la communauté, une résolution a été adoptée pour accepté l’entente de réconciliation et de collaboration qui a été négociée par ITUM et Matimekush-Lac-John avec la compagnie minière IOC.

Le Conseil de Matimekush-Lac-John est actuellement en processus de présentation de l’entente à ses membres et il prendra position par la suite.

Depuis 2010, de nombreuses négociations ont eu lieu entre la minière et les deux communautés. Une poursuite judiciaire avait même été entamée contre IOC. Au coeur du litige se trouve l’exploitation du Nitassinan (territoire ancestral traditionnel des Innus) qui a été exploité sans le consentement des Innus.

Par voie de communiqué, il est indiqué que l’entente comprend : «le développement de relations mutuellement profitables, des paiements financiers, des avantages en matière d’emploi et d’opportunités d’affaires ainsi qu’une meilleure collaboration sur le plan environnemental.»

L’entente prévoit également que Rio Tinto IOC présente des excuses «pour les torts ayant été causés aux Innus et à leur territoire ancestral par l’exploitation minière.»

« C’est une excellente entente qui permet enfin d’avoir des excuses d’IOC et une réparation pour les injustices que nous avons subies. L’entente veille non seulement à rectifier les erreurs du passé, mais également à tracer la voie vers un avenir collaboratif et plus prometteur où les Innus auront enfin une juste place dans le cadre des activités d’IOC », explique le Chef Mike Mckenzie.

Par courriel, un porte-parole d’IOC affirme : «IOC est heureuse de l’adoption de l’Entente de réconciliation et de collaboration par la communauté de Uashat mak Mani-utenam. C’est un jalon important en vue d’établir un partenariat à long terme entre IOC et les communautés de Uashat mak Mani-utenam et de Matimekush-Lac-John. Nous avons hâte que le processus de consultation à Matimekush-Lac-John soit complété et nous vous tiendrons au courant des prochaines étapes.»