Isabelle et Jérémy osent le minimalisme

Dans les prochains mois, Isabelle Poirier et Jérémy Blouin-Poirier mettront en vente tous leurs meubles, la voiture de maman, bref tous les éléments associés à une vie stable et bien rangée. Au diable la routine métro-boulot-dodo, ils plaquent tout pour vivre au gré de leurs passions. Au bout de l’exercice, ils quitteront leur zone de confort, n’auront qu’un petit sac à dos et partiront à la découverte de 16 pays différents en une seule année. Un itinéraire qui respecte les passions et la personnalité de chacun.

Isabelle et son garçon Jérémy n’en sont pas à leur premier voyage. Ce qui est différent cette fois-ci, c’est qu’ils seront complètement libres de se prioriser, de rêver et d’explorer toutes les possibilités qui peuvent se présenter à eux.

Ils ont des objectifs de voyage très précis, leur permettant d’aller tirer le maximum de leur expérience pour en bénéficier le reste de leur vie. Isabelle quitte son emploi, tandis que Jérémy prend une année sabbatique au terme de son secondaire.

Ce qui les unit, au-delà du lien mère-fils, c’est le respect de leur personnalité entière et sur toutes ses facettes. Ils veulent mettre leurs forces de l’avant et se rapprocher de la meilleure version d’eux-mêmes.

«J’ai tendance à vouloir aller trop vite, tandis que Jérémy lui, il vit dans le moment présent. Il me ramène souvent, on forme vraiment un beau duo», partage fièrement Isabelle Poirier sur sa relation avec son fils de 16 ans.

L’ado

Jérémy arrive tout juste de la finale régionale de Secondaire en spectacle où il a gagné pour son rôle d’animateur de l’événement. Il parle calmement et avec assurance de ses projets futurs et de ses objectifs de voyage. Il sait déjà qu’il veut tenter sa chance dans une école de théâtre en revenant au pays. C’est un artiste, un imitateur hors pair, un clown et il a un esprit analytique très développé.

La mère

Isabelle, c’est une nutritionniste remplie d’idées et de projets. Elle profitera de ce périple pour analyser l’incidence de l’image corporelle sur le comportement alimentaire des peuples visités.

Elle a des objectifs de voyage très concrets, pouvant lui servir pour son futur autant personnel que professionnel. Elle est fonceuse et son plus grand désir est de permettre à son fils de s’épanouir et d’avoir le courage de suivre son cœur.

Une vie minimaliste

Voyageant seulement avec un sac à dos de 40 litres, ils vivront en mode écoresponsable, dans un souci d’économie et de simplicité. Isabelle et Jérémy se sont inscrits sur des plateformes, dont Workaway, afin d’offrir leurs services à des gens en échange d’un hébergement. Dans chaque pays qu’ils visiteront, une semaine est prévue pour donner de leur temps à des organismes qui correspondent à leurs valeurs.

«En Grèce, on va aller dans un refuge pour chats. Jérémy adore les minous, donc il s’occupera d’eux, pendant que moi j’aiderai les propriétaires avec leur site Internet. En échange, ils nous offriront l’hébergement et la nourriture», explique la nutritionniste de 38 ans.

Cœur de nomade

Il sera possible de suivre Isabelle et Jérémy tout au long de leur périple. Ils partageront leurs découvertes, leurs réflexions et leurs talents à tous ceux qui seront abonnés à leur blogue.

Ils ont soigneusement choisi certains vecteurs susceptibles de rejoindre la population. Jérémy, jeune artiste en devenir, exprimera à sa façon comment il vit l’expérience, par des vidéos et des capsules humoristiques. Isabelle y partagera des informations pratiques et techniques d’un voyageur aguerri, ainsi que ses découvertes en lien avec l’alimentation.

Il est possible de s’abonner dès maintenant à leur page Facebook (Cœur de Nomade) ainsi qu’à leur blogue www.coeurdenomade.com.