Irvin Blais fait un tabac au Vieux-Quai en Fête

Crédit photo : Sébastien Miousse

Le chanteur country Irvin Blais a réuni une grosse foule vendredi soir au Vieux-Quai en Fête. Cinq spectacles et des feux d’artifice sont prévus samedi soir.

Karim Ouellet et Galaxie se produiront sur la scène Loto-Québec à 19h15 et 21h00. Les feux d’artifice Numérik suivront à 22h30. Blanche et Noir ainsi que Bodh’aktan se produiront sur la scène Telus à 22h15 et 23h30.

Le chanteur Laurie Leblanc sera sur la scène country ITUM à 23h00. Des spectacles gratuits y sont également offerts en après-midi.

Les activités familiales se poursuivent toute la journée samedi avec les jeux gonflables, l’animation de rue et Clopin Lanouille et Monsieur Nono sous la tente jaune à 13h00.

Le Club Richelieu invite de plus les festivaliers pour le dîner hot dog et pour le souper méchoui.

Les activités du festival ne seraient pas perturbées par le colis suspect découvert près de la marina de Sept-Îles.