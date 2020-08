Ironman : « J’ai réussi en bas de onze heures » – Jean-François Boily

Jean-François Boily pourra cocher « Full Ironman » de sa liste d’accomplissements sportifs. Le Septilien de 44 ans a mis 10 heures 54 minutes 2 secondes pour compléter ses 3,8 km de natation, 180,2 km de vélo et 42,2 km de course à pied le samedi 22 août. À défaut de compétition (plusieurs Ironman annulés au pays et aux États-Unis) pour rendre ça officiel, c’est à Sept-Îles qu’il a relevé ce défi.

« J’ai réussi en bas de onze heures », sont parmi les premiers mots lancés par Jean-François Boily après avoir franchi l’arche, érigée par surprise dans sa cour, à son arrivée, au terme de sa journée entamée dès 6h le matin au lac des Rapides, ressemblant à une mer d’huile, sans vague.

Il aura mis un peu moins de 90 minutes pour dompter sa bête noire, la natation, accompagné de quelques personnes.

Il aura enchaîné les 180 km de vélo, à une vitesse moyenne de 33,5 km/h, du parc Industriel, vers Port-Cartier, de retour jusqu’au pont de la rivière Moisie, pour regagner le secteur des plages au retour. Pour cette portion, deux cyclistes se sont joints à Jean-François d’un bout à l’autre, et un autre pour un peu plus de 100 km.

Pour la course à pied, trois boucles de 14 km dans les rues des plages, une dizaine de sportifs l’ont suivi pour 7, 14, 21, voire même les 42,2 km de la distance à parcourir.

« C’est fou! J’ai atteint tous les objectifs de ma journée. Je ne peux pas demander mieux. Il n’a pas fait trop chaud, les conditions étaient parfaites », a-t-il mentionné, après avoir été accueilli en héros par des amis et des membres de sa famille. « J’ai des amis extraordinaires. J’ai senti l’effet de rassemblement ».

S’il a grandement apprécié le support de tous et l’effet d’entraînement de ceux et celles qui l’ont accompagné, Jean-François a qualifié les vingt-et-un derniers kilomètres de « tough. C’était mental ».

La liste d’accomplissements sportifs pour 2020 ne s’allongera pas pour Jean-François Boily. S’il peut dire mission accomplie pour son premier « full ironman », il visera les demi-ironman pour 2021. « Ça tire trop de jus un full ironman », a-t-il indiqué, dans un contexte professionnel et de père de deux filles. Il aimerait se qualifier pour un Championnat du monde.

Rien ne l’arrêtera, mais pour le moment, il rechargera les batteries.