IOC veut optimiser ses actifs

La compagnie minière IOC est fière d’avoir accueilli le premier bateau de l’année 2020, le M/V Hinrich Oldendorff et d’en avoir assuré son chargement, une cargaison de 170 000 tonnes de minerai de fer à destination du Japon.

« On est honoré de recevoir le premier bateau. C’est un travail avec les acteurs au niveau portuaire et avec des partenaires qui opèrent au niveau du Port. On est fier de faire partie de cette chaîne de logistique », a souligné Benoit Méthot, directeur général, Opérations ferroviaires et portuaires et Énergie chez IOC, lors du cocktail de début d’année du Port de Sept-Îles du 15 janvier dernier.

M Méthot a aussi parlé de l’année 2019 pour la compagnie minière IOC, une « bonne année ». Les expéditions se chiffrent à 18 millions de tonnes, le transport à 28 millions.

« On a vu le marché se stabiliser en milieu d’année, et ça devrait se maintenir pour 2020 », a-t-il mentionné. M. Méthot s’attend à une croissance du tonnage, grâce notamment à ses tierces parties, Tacora Ressource Inc. et Champion Iron entre autres. « On veut aussi optimiser nos actifs ».

La sécurité en priorité

L’année 2019 a également été marquante par la transformation de la culture au niveau de la sécurité chez IOC, le « pouvoir d’y voir ».

« On sensibilise les employés à bien gérer les risques au niveau de la sécurité. On veut qu’ils soient mieux équipés pour prendre les bonnes décisions », a conclu le directeur général, Opérations ferroviaires et portuaires et Énergie.