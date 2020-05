IOC contribue à la protection des employés du centre de tri le Phare

Le centre de tri Ressource de réinsertion Le Phare de Port-Cartier a pu procéder à l’achat d’équipement de sécurité grâce à un don de 10 000$ de la part de la compagnie minière IOC.

Le Phare s’est procuré des masques et des visières afin de mieux protéger les employés qui effectuent le tri des matières recyclables manuellement. Une partie du montant servira aussi à l’achat de repas pour les employés.

« Le soutien d’IOC tombe à point alors que nous faisons tout notre possible pour protéger nos employés. Dès le début de la crise, les activités de notre organisation ont été catégorisées comme essentielles et nous avons dû nous adapter rapidement. L’idée de fournir des repas à nos employés en plus d’acheter des équipements de protection vise à leur démontrer notre appréciation et à les assurer que nous avons leur sécurité à cœur. Nous sommes reconnaissants de l’aide d’IOC dans la poursuite de nos opérations. », mentionne le directeur général du centre de tri le Phare, Éric Aubin.

Cette contribution au centre de tri le Phare est parfaitement alignée avec notre priorité absolue : la santé et la sécurité de nos employés et de nos populations. Nous espérons que l’équipement et les repas fournis permettront de mieux protéger les membres de l’équipe et de diminuer leur stress, tout en les remerciant pour leur travail, explique Chantal Lavoie, chef des opérations de la Compagnie minière IOC. Nous encourageons aussi la population à porter attention aux matières qu’elle dispose dans le recyclage en les triant adéquatement, comme nous le faisons dans nos installations, parce que derrière chaque bac, il y a des gens », a-t-il ajouté.

L’équipe du centre de tri Le Phare profite de cette annonce pour rappeler à la population de déposer dans le bac bleu seulement les matières recyclables.