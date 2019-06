Investiture à l’Ordre du mérite Nord-Côtier

Des bénévoles de Fermont, Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles et Baie-Comeau se sont vus décerner la médaille et le certificat d’honneur de l’Ordre du mérite Nord-Côtier, en reconnaissance aux innombrables heures investies au profit de leurs communautés. Une cérémonie a eu lieu le 2 juin à la Salle Jean-Marc-Dion.

L’ordre du mérite Nord-Cotier honore des hommes et des femmes qui, fidèlement, ont contribué au développement ainsi qu’à l’amélioration du bien-être de la population de la région, depuis sa fondation en 1981.

Cette année, 8 nouveaux membres ont reçu cette reconnaissance de l’Ordre du mérite Nord-Côtier. Sous la présidence d’honneur de Mme Yvonette Forest et M. André Pelletier (malheureusement absent pour maladie), tous deux de Baie-Comeau, les récipiendaires ont humblement reçu un hommage devant un public impressionné par l’ampleur de leur dévouement.

De Baie-Comeau, Jean-Yves Bernatchez, Ginette Girard, Madeleine Hammond et Rita Verreault ont reçu la médaille et le certificat de l’Ordre.

De Fermont, le couple composé de Monique Cassista et Alain Frappier ont chacun été honorés pour leurs nombreuses années de bénévolat au profit de leur collectivité.

De Havre-Saint-Pierre, Léonard Prévéreau a reçu son investiture, entre autres, pour son implication au sein de la radio communautaire.

Le Cercle des Fermières de Havre-Saint-Pierre a reçu un certificat de l’Ordre, pour leur implication dans les domaines communautaire, culturel, social et patrimonial et ce, depuis 80 ans.

Madame Soccer Côte-Nord

De Sept-Îles, Patricia Saindon s’est vue intronisée aux côtés des plus grands bénévoles Nord-Côtiers, pour ses nombreuses années au profit de la communauté sportive de la ville, mais également de toute la Côte-Nord.

Bénévole pour le Club Nord-Soc durant plus de 20 ans, elle y a exercé plusieurs responsabilités. Sans oublier l’Association régionale de soccer, dont elle assume la présidence depuis 16 ans. Elle y a construit une équipe solide, ajoutant des postes de directeur technique et de directeur général. Grâce à Mme Saindon, les joueurs de la région ont pu rejoindre le circuit AA.

La récipiendaire fait également partie du conseil d’administration de la Fédération de Soccer du Québec.

Mme Saindon a également donné dix années pour le Club des Astérides de Sept-Îles, dont sept à titre de présidente.

«Je suis heureuse de cet honneur, mais je crois qu’il y a amplement de gens qui donnent encore plus de leur temps que moi», a exprimé humblement la lauréate.

Une passion transmise

Patricia Saindon a donné d’innombrables heures au profit des sportifs de la région. Elle a également transmis sa passion à ses enfants, tous présents lors de l’investiture. Le plus jeune des trois, Philippe, fait d’ailleurs partie de l’équipe de soccer du Rouge et Or de l’Université Laval.