Investissements pour l’habitation sociale et communautaire

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Lise Thériault, ministre responsable de l’Habitation, et le député fédéral Stéphane Lauzon sont à Sept-Îles pour annoncer des investissements en habitation sociale et communautaire. Ils procédaient ce matin à l’inauguration officielle de l’immeuble de 60 logements abordables, l’Habitation des Îles.

L’Habitation des Îles, située derrière l’église Marie-Immaculée, est habitée depuis plusieurs mois par des aînés en situation d’autonomie. L’immeuble de logements abordables a été officiellement inauguré mercredi matin. La ministre Lise Thériault et le député fédéral Stéphane Lauzon étaient sur place pour rappeler l’importance d’investir dans l’habitation à prix modique.

Construit dans le cadre du programme AccèLogis, l’Habitation des Îles a nécessité un investissement de plus de 11 millions $. 30 de ses 60 locataires ont accès à une aide particulière, rendue possible via la collaboration de la Société d’Habitation du Québec (SHQ) et de la Ville de Sept-Îles.

«Avec des projets AccèsLogis comme ça on essaie aussi d’avoir un certain nombre de logements subventionnés. Ça permet aux gens de ne mettre que 25% de leurs revenus dans le loyer. Ils peuvent garder la balance pour pouvoir manger, payer les médicaments, avoir une meilleure qualité de vie bref. Et ça permet de garder nos aînés dans nos régions», explique la ministre Thériault.