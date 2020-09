Intercar reprendra sa liaison entre Baie-Comeau/Sept-Îles et entre Sept-Îles/Havre-Saint-Pierre

Intercar reprendra la route entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre le 12 octobre prochain et à temps partiel entre Baie-Comeau et Sept-Îles quatre jours plus tard. Cette nouvelle réjouira certainement les Nord-Côtiers, dont certains demandaient la reprise de ce service via un groupe Facebook (Rétablir service Intercar pour Sept-Îles et Minganie) lancée dans les dernières semaines

La compagnie de transport a fait savoir la bonne nouvelle le vendredi 18 septembre sur sa page Facebook. La liaison entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre se fera du lundi au vendredi.

« Nous tenons à remercier chaleureusement l’aide des MRC de Sept-Rivières et de la Minganie qui contribuent financièrement au soutien du service », mentionne Intercar.

Il y aura également une reprise partielle du trajet Sept-Îles/Baie-Comeau, dans les deux sens, les vendredis et les dimanches à compter du 16 octobre.

La vente de billet sera possible via le intercar.ca dans les prochains jours.

« Bien entendu, cette annonce pourrait être modifiée advenant un changement relié à la COVID-19 », précise Intercar.