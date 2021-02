Int-elle Corporation s’installe au Mexique

L’entreprise septilienne, Int-elle Corporation, a procédé à l’ouverture de son premier bureau à l’international qui est situé dans la ville de Colima au Mexique.

Int-elle Corporation était déjà présent dans cette région du monde ayant réalisé des mandats avec les grands acteurs de l’industrie primaire comme ArcelorMittal Mexico. Pour la PDG de l’entreprise, Mirka Boudreau, à un moment où les déplacements à l’étranger sont limités, il était tout à fait naturel d’officialiser une place d’affaires.

« L’Amérique latine est un territoire important pour les entreprises québécoises et internationales dans le secteur des industries primaires, bien qu’elle accueille plusieurs géants miniers (VALE, Samarco, CAP, Ternium, ArcelorMittal, AHMSA, SIDOR etc). Dans mon emploi précédent, j’étais à la tête du département d’Amérique latine pour une PME bien connue de l’industrie, il était donc très naturel de mettre l’emphase sur le développement de ces marchés dès l’année 1 de la création d’Int-elle corporation », explique Mirka Boudreau.

C’est Ignacio Melendez qui sera responsable des opérations de Int-elle Mexico. Ingénieur de formation, M. Melendez cumule plus de 15 ans d’expérience en mécanique industrielle, en conseil technique et en supervision de projets majeurs. Selon Mme Boudreau : « L’arrivée d’Ignacio au sein de notre équipe est certainement un levier pour l’intégration de nouveaux produits et services, bien qu’il soit reconnu comme un expert sur le plan de la maintenance et des procédés au Mexique et au-delà des frontières. »