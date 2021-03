Inscriptions pour la vaccination des 70 ans et plus

Les personnes de 70 ans et plus, qui résident dans les MRC de Sept-Rivières, de Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord, peuvent s’inscrire dès aujourd’hui à midi aux prochaines cliniques de vaccination contre la COVID-19. La vaccination débutera la semaine prochaine.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord précise que « consulter la page suivante est le moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous et pour suivre l’évolution de la campagne de vaccination. Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir un soutien. »

Le CISSS rappelle qu’il ne faut pas se présenter sur place pour se faire vacciner sans avoir d’abord obtenu un rendez-vous et qu’il n’est possible de s’inscrire que pour recevoir une première dose du vaccin contre la COVID-19. « Toutes les personnes qui ont déjà reçu une dose seront contactées prochainement par le CISSS de la Côte-Nord pour planifier leur rendez-vous afin de recevoir une deuxième dose de vaccin. »