Initiation au canot à glace

L’équipe septilienne de canot à glace, Construction et Expertise PG, propose une journée d’initiation à cette discipline ce dimanche le 7 avril, afin de souligner leur fin de saison et également dans le but de faire connaître ce sport hivernal.

Anciennement un moyen de transport essentiel en hiver, le canot à glace est à présent un loisir et une épreuve de compétition se rapprochant d’un sport extrême. Les embarcations défient les conditions climatiques hivernales à la rame ou à la trotte, afin de se rendre le plus rapidement possible à un point de touche.

«C’est un sport nautique où il faut à la fois ramer pour propulser le canot sur l’eau, mais également trotter, pour faire avancer le canot sur les glaces, grâce à nos jambes», précise Mylène Bonin, membre de l’embarcation septilienne.

L’équipe de canot à glace de Sept-Îles vous invite à venir découvrir ce sport et, pour les plus aventureux, l’essayer ce dimanche 7 avril à la descente de bateaux de la Marina de Sept-Îles, de 10h à 15h. Une petite formation sera donnée aux personnes intéressées.

«Parce que vous avez toujours rêvé d’en faire ou parce que vous aimeriez être une recrue l’hiver prochain, cet événement est fait pour vous! Les membres de l’équipe seront présents sur les lieux pour expliquer de quoi il s’agit et faire essayer aux gens qui le souhaitent», lance Mylène Bonin.