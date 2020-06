Il y aura du volleyball de plage cet été

Les adeptes de volleyball de plage de la région, et ils sont nombreux, seront heureux d’apprendre qu’il y aura une saison 2020 de la Ligue de « beach volley » Amitié d’été de Sept-Îles et pour Ligue de « beach volley » de Port-Cartier.

Pour la ligue de Sept-Îles et ses activités sur les terrains des sites de l’avenue Arnaud et de ceux derrière l’école Manikoutai, les inscriptions se tiennent en ligne cette semaine (date limite 26 juin, avec paiement) et le calendrier régulier devrait s’amorcer le 29 juin, pour s’étirer jusque dans la semaine du 14 août, pour faire place par la suite aux séries.

Les catégories demeurent les mêmes que lors des dernière saisons : Lundi 2×2 hommes, Mardi 2×2 femmes, Mercredi 2×2 mixte, Jeudi 4×4 mixte et Vendredi Spikeball. Les formations se retrouveront en division Compétition ou Récréation. Le coût est de 100 $ pour le 2×2 et de 200 $ pour le 4×4.

« On est content d’avoir une saison, même si elle est raccourcie. À voir les commentaires des gens, eux aussi sont heureux. Ça fera du bien », a souligné la responsable des communications de la Ligue de « beach volley » Amitié d’été de Sept-Îles, Jolyane St-Gelais.

Parmi les mesures sanitaires en place, il y aura la désinfection des ballons, aucun abreuvoir sur place et la consigne de ne pas rester sur le site après les parties.

Pour plus de détails sur les inscriptions et autres informations, rendez-vous au www.facebook.com/Liguedebeachvolleyseptiles/ ou au www.beachvolleysi.ca/.

Port-Cartier

La Ligue de « beach volley » de Port-Cartier se prépare aussi pour sa saison estivale après avoir eu le OK de la Ville.

Si tout se passe comme prévu, le calendrier de sept semaines de matchs, quatre de moins que lors des étés précédents, se déroulera du 1er juillet au 12 août. Les parties ont lieu les mercredis en soirée, « mais l’horaire habituel peut varier selon le nombre d’équipes inscrites », précise le comité. Il y a également du spikeball au sein de l’horaire.

Les inscriptions se prennent en ligne cette semaine au beachvolleypc.ca. Il en coûte 120 $ par équipe de 4×4 Mixte (16 ans et plus). Pour en savoir plus sur les règles et spécificités, consultez le site Internet. Vous pouvez également obtenir plus d’information au www.facebook.com/beachvolleyPC/.

« Nous sommes conscients que cette saison prend place dans un contexte social et sanitaire bien particulier, mais nous espérons vous voir en aussi grand nombre que l’an dernier », concluent les responsables, Élodie et Gabriel Servant.