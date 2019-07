Il rêve de rencontrer les membres du groupe Iron Maiden

Antony est atteint d’une maladie dégénérative qui certes, le ralentit au quotidien, mais qui ne l’empêche pas de foncer dans la vie et de croire en ses rêve. Le 7 août, il sera à Québec pour voir son premier spectacle de métal, nul autre qu’Iron Maiden. Le jeune de Port-Cartier a créé une vidéo, dans l’espoir qu’elle se rende jusqu’aux membres du groupe, et qu’il puisse les rencontrer. (Voir la vidéo à la fin de l’article)

Antony est atteint du syndrome de Morquio type IV-A, une maladie dégénérative consistant en une malformation des os de la colonne vertébrale, de la cage thoracique, des genoux et des hanches. Une maladie souvent associée à une forme de nanisme qui engendre, entre autres, des difficultés respiratoires, des troubles de la vision et de l’audition et une mobilité plus restreinte.

«Je me suis fait opérer une quinzaine de fois dans ma vie. Je n’ai pas beaucoup de force physique, mais j’en ai en masse mentalement», partage Antony.

Il se dit que, qui n’essaie rien n’a rien. Il tente sa chance et souhaite que son rêve se réalise. Il a créé une vidéo où il s’adresse directement aux membres d’Iron Maiden, dans l’espoir qu’ils acceptent de le rencontrer.

«J’ai entendu dire que ce sont des gens vraiment généreux, je m’essaye, pourquoi pas», lance le jeune homme.

Antony se rend à Québec pour le spectacle, avant de se diriger vers Montréal pour des rendez-vous médicaux. Il devra passer deux résonances magnétiques, soit au cerveau et à la colonne vertébrale.

«Avant j’aurais dit que la maladie ne m’arrête pas, mais aujourd’hui je peux dire qu’elle me ralentit en tout cas. Il faut apprendre à surmonter ça et croire en ses rêves», conclut l’adolescent.

Voici le lien de sa vidéo :