Il ne manque qu’une victoire au Husky football

Le Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles de la catégorie juvénile n’est qu’à une seule victoire de son objectif, un deuxième titre de suite au sein de la Ligue du RSEQ Saguenay-Lac-Saint-Jean (division 3). Pour le benjamin, sa saison s’est terminée en demi-finale.

Le juvénile devra mieux sortir s’il veut pouvoir répéter dimanche alors qu’il disputera la finale face aux Faucons de la polyvalente de la Porte-du-Nord de Chibougamau, en terrain neutre, Saint-Félicien.

Même s’il s’est imposé 38-0 en demi-finale contre les Cyclones de l’école secondaire Charles-Gravel de Chicoutimi, le Husky n’a pas connu sa meilleure sortie de la saison.

« Ce fut un match correct. L’intensité n’était pas à la hauteur des attentes des entraîneurs », a tenu à souligner l’entraîneur-chef Danny Leclerc, qui a vanté l’unité défensive.

Sa troupe a deux entraînements cette semaine avant de mettre le cap vers le Saguenay pour l’ultime rencontre de la saison. « Je m’attends à un match serré et enlevant. Chibougamau a une équipe qui est très bien dirigée. »

Festival offensif

Les amateurs de match offensif ont été servis à souhait lors de la demi-finale entre Sept-Îles et Saint-Félicien dans le benjamin. La marque finale : 82-44… Oui, oui, un pointage de football!

L’histoire du match chez les vainqueurs se résume à pratiquement que deux joueurs, les numéros 25 et 27, qui se sont partagé la totalité des points de leur formation.

« Ce sont deux joueurs dominants. Le 25 pourrait même jouer juvénile », a mentionné Coach Leclerc.

L’entraîneur du Husky était content de voir l’amélioration chez ses jeunes joueurs malgré la défaite. « Les joueurs ont pris confiance, ça a paru dans leur façon de jouer. Ils ont réalisé qu’ils étaient capables. On les a sentis plus à l’aise. Ce sont de beaux pas par en avant. Il ne faut pas oublier qu’on a une équipe jeune, qui avait tout à apprendre ».

En chiffres

Match benjamin

Offensivement

Théo Rushworth (QB) – 8 passes complétées, dont 3 passes de touchés

Simon Scherrer (REC) – 4 passes pour 97 verges, dont 2 passes pour des touchés

Samuel Boudreault (RB) – 19 courses pour 109 verges et 2 touchés

Nathan Collard (RB) – 15 courses pour 71 verges

Raphael Cyr (RB) – 3 courses, dont une pour un touché de 63 verges

Défensivement

Claudia Bergeron (DB) – 4 plaqués solos et 4 assistés

Alexandre Banville (DL) – 1 plaqué solo et 4 assistés

Match juvénile

Offensivement

Patrick Pouliot (QB) – 1 touché par la course et 1 passe de touché de 50 verges à Simon Corbeil

Jérémy Huet (RB) – 4 touchés sur 9 courses pour 62 verges

Olivier Bond (RB) – 8 courses pour 39 verges

Défensivement

David Tremblay (LB) – 9 plaqués solos et 3 assistés

Olivier Gauthier (LB) – 8 plaqués solos et 1 assisté

Derek Bordage (DL) – 7 plaqués solos et 1 assisté

Mathis Paradis, Derek Bordage, Jérémy Bisson et Matis Malabar-Desmeules – 1 sac du quart chacun