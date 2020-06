Il a fait chaud… et le vent s’est déchaîné

On n’écrira pas ça souvent que c’est à Sept-Îles qu’il a fait le plus chaud au Québec. Selon le spécialiste d’Environnement Canada c’est du jamais vu en 12 ans. Le mercure a flirté avec les 32 degrés Celsius vers 16h, affichant à son plus haut point du 18 juin une température de 31,7 degrés Celsius (sans le facteur humidex). Selon les données d’Environnement Canada répertoriées depuis 1993, la dernière fois qu’il a fait aussi chaud pour la même journée à Sept-Îles c’est en 2017.

Ce qu’il faut aussi retenir de ce jeudi 18 juin, c’est une très forte rafale de vent un peu avant 17 h30. On rapporte notamment des arbres tombés en allant vers Moisie, des débris sur la 138, une cabane à bleuets complètement détruite et une toilette chimique qui s’est retrouvée sur la rue Régnault, près du Tim Hortons.

Environnement Canada n’avait pas détails encore sur ce qui s’est passé comme phénomène météo sur l’heure du souper.