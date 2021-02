Hôtel de Ville : le conseil entend présenter l’ensemble du projet

Le dossier du nouvel hôtel de ville fait couler de l’encre à Sept-Îles, et même ailleurs, depuis quelques temps déjà. Un sujet qui alimentera certainement encore les débats, mais les élus sont unanimes, ça prend un nouveau bâtiment.

« Il y a beaucoup de commentaires, on les reçoit et on les regarde, en autant que ce soit constructif », a mentionné Réjean Porlier lors de la séance du lundi 22 février.

La Ville compte tenir une rencontre publique éventuellement pour donner l’ensemble du projet, « sur ce qui a motivé la décision. Le conseil est unanime, ça nous prend un nouvel hôtel de ville », a-t-il ajouté.

Le maire et le directeur général Patrick Gwilliam ont indiqué que l’aspect du télétravail dans le contexte de la pandémie a été étudié dans leur analyse. « La Ville est aux services de la population et ça demande des interactions », a mentionné M. Porlier. « Il y a des services qui ne sont pas accessibles à distance et il y a du travail d’équipe. La plupart de nos services, ce sont des services aux citoyens », a souligné M. Gwilliam.