Horaire des fêtes des services municipaux de la Ville de Sept-Îles

En raison du passage à la zone orange et de la pause décrétée par le gouvernement du Québec, la Ville de Sept-Îles a apporté quelques ajustements aux heures d’ouverture des bâtiments et services municipaux.

Les différents services administratifs sont fermés du 17 décembre au 8 janvier inclusivement. Par contre, du 4 au 8 janvier, il sera possible d’obtenir les services par téléphone ou par courriel. Pour toutes urgences, vous pouvez appeler la ligne client au 418 962-2525.

Les installations de sports et de loisirs seront ouvertes pour la période des fêtes. Le Centre socio-récréatif sera fermé le 23, 24 et 25 décembre (en plus du 26 pour le secteur aquatique), et le 30, 31 décembre et 1er janvier. Il y aura du patinage libre à l’aréna Guy Carbonneau tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier. Pour ce qui est des patinoires extérieures, elles devraient être accessibles autour du 22 décembre.

La Bibliothèque Louis-Ange-Santerre restera ouverte durant la période des fêtes. Par contre, uniquement les prêts au comptoir sur réservation pourront être effectués.

La maison des jeunes, les centres communautaires et les cafés-jeunesse des différents secteurs seront fermés du 17 décembre au 10 janvier inclusivement.

Collecte des déchets

La collecte des déchets et des matières recyclables du vendredi 25 décembre et du 1er janvier sera devancée les jeudis 24 décembre et 31 décembre.

La double collecte indiquée au calendrier pour la semaine du 28 décembre est annulée. Seuls les bacs verts seront ramassés.

L’écocentre sera fermé du 23 au 25 décembre et du 30 décembre au 1er janvier. Le lieu d’enfouissement technique (LET) sera fermé les vendredis 25 décembre et 1er janvier.

Toutes les informations sur les horaires des services municipaux de la Ville de Sept-Îles durant la période des fêtes sont aussi disponibles sur le site Internet de cette dernière.