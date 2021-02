Hôpital de Sept-Îles : des changements sont apportés aux accès

Il ne sera plus possible d’entrer à l’hôpital de Sept-Îles par la porte de la clinique externe dès le 24 février. Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord indique que des changements sont apportés aux accès à l’hôpital de Sept-Îles. Les personnes qui auront à se rendre à la clinique externe devront utiliser la porte de l’urgence.

Dans le but de limiter les déplacements dans l’hôpital, les usagers doivent utiliser les entrées suivantes en fonction du but de leur visite dans l’installation :

Entrée de l’urgence :

Usagers de l’urgence et des cliniques externes;

Usagers de la clinique désignée d’évaluation (CDÉ);

Tout autre visiteur.

Entrée située près du stationnement des rues Père-Divet/De Quen (physiothérapie) :

Tout rendez-vous (sauf en clinique externe);

Prélèvements (prise de sang).

Entrée principale (45, rue du Père-Divet) : · Employés seulement.

Le CISSS Côte-Nord rappelle qu’aucune personne présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19 ne doit se présenter comme visiteur dans ses installations.