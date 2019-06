Hop la Ville scène 2, Action!

La deuxième journée Hop la Ville aura lieu le 9 juin dans plusieurs secteurs de la ville. Plus d’une vingtaine d’activités gratuites seront offertes à la population, toujours en lien avec les volets Action, Équilibre et Alimentation.

La première journée Hop la Ville a eu lieu le 30 mars. Pour une première édition, la population a bien répondu, avec une participation notable de 370 inscriptions pour l’ensemble des activités qui étaient offertes. Pour celle du 9 juin, les Septiliens auront l’embarras du choix, avec une programmation tout autant diversifiée.

«Nous sommes vraiment emballés par la réponse enthousiaste de nos partenaires qui ont proposé des activités originales, tant pour les tout-petits que les aînés ou les adolescents», a partagé Mylène Barbeau, superviseure au Service des loisirs et de la culture.

Volet Action

Les amateurs d’entraînement de tous les âges seront comblés avec des activités tel que le zumba ou encore de la musculation familiale dans un parc de jeux. Il y aura également un immense rassemblement de Fillactives, pour les adolescentes de 12 à 17 ans.

Les amateurs d’activités aquatiques ne seront pas sans reste. Ils pourront participer au bain bout’choux, l’aqua-poussette ainsi que le bain méli-mél’eau, avec accessoires surprises.

La population pourra encore une fois s’initier à de nouveaux sports tel que le spikeball, l’ultimate frisbee, la gymnastique et le golf. Un tournoi de soccer amical et interculturel est également prévu à l’horaire.

Volet Équilibre

Lors des journées Hop la Ville, il est également possible de prendre un moment pour se centrer sur soi et de s’outiller en vue d’améliorer sa qualité de vie. Le 9 juin, la population est invitée à participer à un atelier sur le sommeil et un autre sur la gestion pacifique des conflits.

Des activités de plein air sont également disponibles, tel qu’un rallye-nature au Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli.

Les organisateurs ont également pensé aux jeunes artistes qui pourront laisser aller leur créativité dans le cadre d’un atelier de bricolage à la bibliothèque Louis-Ange-Santerre.

Volet Alimentation

Le Clickafé offrira des boîtes à lunch santé aux participants, à prix réduits. La programmation de la journée Fillactives prévoit des collations santé pour ses participantes.

Le comité travaille présentement à l’amélioration de cette sphère, mais le manque de main-d’œuvre dans la restauration et la résistance au changement se fait ressentir en quelque sorte.

«Il faut travailler à rendre des menus santé plus accessibles pour les gens de Sept-Îles. Les restaurants intéressés à embarquer dans le mouvement sont tous les bienvenus», lance Noémie Gauthier, directrice du service des loisirs.

Les détails de la programmation sont disponibles au www.ville.sept-iles.qc.ca/hoplaville, ainsi que sur la page Facebook Hop la Ville Sept-Îles.