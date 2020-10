Hop la Ville de retour le 17 octobre

Après quelques mois de congé forcé, Hop la Ville est de retour avec une programmation d’activités diversifiée pour la journée du samedi 17 octobre à Sept-Îles.

Parmi les activités offertes aux participants, il y aura des activités de cardio-tabata, d’initiation à la boxe ou au kick-boxing, la classe de danse hip-hop, le patinage et les bains libres. Des olympiades familiales sur le thème des saines habitudes alimentaires sont aussi proposées. Des conférences sur des sujets variés comme sur les mammifères marins, le gaspillage alimentaire et les saines relations amoureuses auront aussi lieu. Pour aider à faire des choix sains, les partenaires « alimentation » offrent rabais et recettes savoureuses à découvrir.

Hop la Ville est un vaste mouvement rassembleur qui veut favoriser les saines habitudes de vie.

Pour en connaître plus sur les activités, vous pouvez consulter la programmation en cliquant sur ce lien.