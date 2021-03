Hommes Sept-Îles : une édition 2021 de la Classique Oxygène sur les consoles de jeux

« On ne peut rien faire qui nécessite un rassemblement », parole de Frédérick Tétreault. Vrai! Il faut donc se réinventer pour la tenue d’événements. Comme il ne peut y avoir de Classique Oxygène dans sa forme habituelle au Stade Holliday, c’est ce que le Septilien fait en compagnie de son comparse Jérémy Gagnon. Ils organisent la version virtuelle de ce tournoi de hockey au profit d’Hommes Sept-Îles et sa Maison Jack Monoloy.

La Classique Oxygène se jouera en E-Sport pour cette année avec un tournoi de NHL 21 (1 vs1) sur PlayStation et sur Xbox.

« On a une connaissance à moi et Jérémy qui a fait ça pour le Club des petits déjeuners. On est des gamers tous les deux, et comme j’ai travaillé pour Hommes Sept-Îles, je trouvais que c’était une belle formule pour remplacer le tournoi, pour une cause que j’ai à cœur », a mentionné Frédérick.

Ce sera une belle façon de faire parler de la mission d’Hommes Sept-Îles et d’aller chercher un public plus jeune avec le tournoi de NHL 21. « C’est une façon de poursuivre la tradition de la Classique Oxygène », a renchéri M. Tétreault.

Les deux organisateurs n’ont aucune attente ni prétention pour cette activité, qui n’implique aucun frais pour l’organisme. « Il n’y a pas de limite. Les participants seront dans le confort de leur maison. Au-delà du montant qu’on remettra, ça fera vivre l’organisme et les gains seront non négligeables ».

Le directeur général d’Hommes Sept-Îles se réjouit d’ailleurs de l’idée de Frédérick Tétreault et Jérémy Gagnon. « C’est toujours apprécié d’avoir une initiative non sollicitée. Ça démontre que des gens supportent la cause et qu’ils ont à coeur le bien-être et la santé des hommes », a souligné Edmond Michaud. Il a indiqué que son organisme cherchait une façon de tenir un événement, mais qu’elle n’avait pas les ressources et l’expertise des deux organisateurs. « Avoir une initiative externe de la sorte, c’est doublement fantastique pour nous ».

La Classique Oxygène E-Sport en bref

Les inscriptions se prennent jusqu’au 21 mars, au coût de 50$ par participant. 150$ seront remis aux champions de la Coupe Oxygène tant pour la console PlaySation que Xbox. Les participants auront par la suite deux semaines pour les matchs préliminaires, suivis des séries. Les inscriptions se font auprès de Frédérick Tétreault (418 965-3764) ou de Jérémy Gagnon (418 409-6954). C’est d’ailleurs à ce dernier que vous devez faire le virement Interac (Question : Classique / Réponse : Oxygene).