Hockey : une équipe 100% féminine

La rondelle est dans le camp de la gent féminine pour la formation d’une équipe M16/M17, un club indépendant qui relèvera de Hockey Côte-Nord. L’invitation est donc lancée aux hockeyeuses de Sept-Îles, Uashat mak Mani-utenam et Port-Cartier nées entre 2002 et 2007.

Cette idée de formation tombe à point en cette année de pandémie. Devant l’incertitude liée à la Ligue Gérald-Vaillancourt, Michel Lessard propose aux filles de se regrouper et de disputer un calendrier de 20 parties hors-concours, matchs qui seront joués sous forme de « showcase » sur environ six fins de semaine, à l’aréna Mario-Vollant de Mani-utenam, contre des équipes masculines bantam et même midget.

« Au niveau bantam et midget, il y a moins de filles dans les équipes de gars vu l’écart physique. Elles ne sont pas au même niveau », a-t-il mentionné en entrevue. Et la création d’une formation féminine donnera certainement le goût aux autres clubs d’affronter un nouvel adversaire. « C’est notre leitmotiv. Tout le monde va vouloir jouer des matchs dans le contexte actuel ».

La suite

Un entraînement de remise en forme est prévu le 17 octobre prochain. La formation comptera dix joueuses et une gardienne, en raison des mesures imposées par Hockey Québec. Michel Lessard pourrait cependant garder quelques filles de plus dans les rangs afin d’y aller en rotation.

Les premières parties seront disputées les 24 et 25 octobre. Si le contexte de la COVID-19 permet la tenue de tournois, la formation féminine M16/M17 pourrait participer au Tournoi Fer-O de Sept-Îles. « En se mesurant aux équipes bantam et midget, ça nous permettra de connaître notre calibre », avance M. Lessard. La Coupe Dodge (Championnats provinciaux) est aussi dans les plans.

Les inscriptions pour l’équipe féminine M16/M17 se prennent jusqu’au 9 octobre en communiquant avec Michel Lessard par téléphone au 418 964-6101, par courriel à michel.lessard@steamatic.ca ou par la messagerie privée de la page Facebook Hockey Féminin Côte-Nord. Il en coûte 225$ par fille.