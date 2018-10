Hert Leblanc et Véronique Labbé s’offrent en spectacle pour la Grande guignolée

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Hert Leblanc et Véronique Leblanc seront en vedette le 27 octobre à Sept-Îles prochain dans le cadre d’une journée 100% country au profit de la Grande guignolée des médias.

Une douzaine de chanteurs défileront sur la scène du Centre des congrès de Sept-Îles de 13h30 à 17h et de 19h à minuit. Ils offriront des prestations de 45 minutes dans une variété de country western, rock, folk et acadien.

L’artiste néobrunswickois Hert Leblanc, en nomination pour l’interprète de l’année 2018 au Gala country 2018, offrira deux spectacles différents en après-midi et en soirée. Son band assurera la musique de tous les artistes pendant la soirée.

Véronique Labbé chantera en soirée des pièces de son album de réinterprétations Mon party country, pour lequel elle est en nomination au Gala country 2018. La chanteuse de country rock y est également en lice pour interprète féminine, émission de radio et émission de télévision de l’année.

«On est habitué de jouer ensemble, la complicité est là. Donc il n’y a rien de mis de côté, on y va à 100%», dit la chanteuse de Thetford Mines en parlant des musiciens de Hert Leblanc.

Le reste de l’évènement sera l’affaire d’une brochette d’artistes country de la région. Denis Lepage, Alain Godin, Alex & Caro ainsi que Nicolas Ouellet et Claude Côté réchaufferont la foule en soirée en vue des spectacles de Véronique Labbé et Hert Leblanc.

André Bourque, Jules Gallant, Jean-Guy Michaud et Lauryna Beaulieu, 15 ans, monteront sur scène en après-midi.

«Je trouve qu’elle a une belle voix. J’ai hâte que Véronique Labbé l’écoute. Ça va être une découverte pour bien des gens», prédit l’organisatrice de l’évènement Ginette Quessy à propos de la jeune Septilienne.

Faire du bien

Ginette Quessy souligne que la presque totalité du prix d’achat des billets ira directement à la Grande guignolée des médias. Cela est rendu possible grâce au support du milieu des affaires de la région qui permet de couvrir les frais de la journée.

«Ça va tout servir pour les Fêtes, pour Noël. Il y a beaucoup de gens dans le besoin, dans toutes sortes de conditions. C’est important d’être là pour eux autres», assure-t-elle.

«En tant qu’artiste, c’est un geste simple qu’on peut faire pour aider Ginette [Quessy] dans une cause qui lui tient à cœur. Si on peut aider les gens, ça nous fait plaisir. Si on peut faire la différence, alors pourquoi ne pas le faire», expose Véronique Labbé.

La présidence d’honneur sera assurée par Daniel Potvin.

Les billets sont en vente à la Tabagie Gamache et à l’Épicerie Chez Arthur au coût de 10$ pour l’après-midi ou de 25$ pour la journée et la soirée.