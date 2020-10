Hélène Bouchard ou la passion des Haïkus

Hélène Bouchard est Septilienne et passionnée de haïkus. On vient de lui demander d’en écrire trois pour décrire l’auteure québécoise d’origine vietnamienne Kim Thuy pour la définir au début de l’émission Pour emporter.

C’est donc tout naturellement que les responsables de l’émission sont entrés en contact avec elle pour lui demander de rédiger trois haïkus en une semaine pour définir. L’émission a été diffusée hier soir, vendredi 9 octobre mais vous pouvez la revoir dimanche 11 à 18 heures et lundi 12 à 15 heures sur ARTV.

« Cela n’a pas été facile. Il y a eu quelques nuits d’insomnie, car normalement le haïku saisit l’instant présent. J’ai donc réfléchi à ce que l’on voit lorsque l’on regarde Kim Thuy. La facilité de contact, son origine, le fait qu’elle est une porte-parole du Québec… », confie Hélène Bouchard.

Hélène Bouchard a découvert les haïkus en 2000 lors des ateliers d’écriture proposés par Francine Chicoine de Baie-Comeau. Cette dernière a d’ailleurs organisé pendant dix ans des camps littéraires sur les haïkus avec des personnes venant d’un peu partout. « Au début cela n’est pas évident d’en écrire, de concentrer sa pensée sur trois lignes. Avec le temps, on finit par maîtriser la technique et on trouve le côté évocateur qui permet de transmettre sa pensée, ses émotions aux lecteurs », confie Hélène Bouchard.