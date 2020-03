Havre-Saint-Pierre prend des mesures

La municipalité de Havre-Saint-Pierre vient d’annoncer qu’elle prenait des mesures suite aux annonces faites par François Legault.

La municipalité de Havre-Saint-Pierre procède à la fermeture de certaines de ses infrastructures publiques soient l’aréna Denis Perron, la bibliothèque municipale et la salle de diffusion de la Shed-à-Morue et ce, pour une période indéterminée. La situation sera réévaluée dès lundi et une mise-à-jour sera effectuée rapidement.

Ces mesures préventives pour éviter la propagation du Coronavirus et assurer la sécurité des citoyens et employés ont été mises en place suite aux recommandations émises par le premier ministre, François Legault.

Le Service des travaux publics demeure ouvert et est prêt à intervenir pour la tempête hivernale annoncée pour ce soir. À ce sujet, nous invitons tous les citoyens à la plus grande prudence et vous incitons à ne vous déplacer qu’en cas de nécessité afin d’assurer la sécurité de tous.

La municipalité appelle à respecter les mesures d’hygiène recommandées.