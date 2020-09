Hausse de cas : François Legault constate un relâchement général des Québécois

Le premier ministre du Québec François Legault rappelle aux Québécois de respecter les règles puisqu’un relâchement général des consignes a été constaté durant la dernière semaine.

« On a une augmentation de nouveau cas, mais il y a plusieurs causes, a mentionné M.Legault lors de son point de presse le 31 août. Il y a eu des éclosions dans des activités sportives, dans certains milieux de travail et lors d’un mariage par exemple. Nous constatons aussi que plus de jeunes sont infectées. Ces nouveaux cas se retrouvent dans plusieurs cas au Québec. Donc la conclusion qu’on peut tirer c’est qu’il y un relâchement général au Québec. On voit que les gens sont tannés. »

Le premier ministre du Québec a lancé un appel à tous les Québécois de respecter les règles. « On sait que cela fait six mois, mais le virus est toujours présent, a poursuivi François Legault. C’est important de revenir à une certaine discipline pour ne pas revenir au confinement. Je ne veux surtout pas refermer les entreprises et les écoles. Les prochaines semaines seront importantes et j’espère constater une baisse de cas. Nous devons cela à nos enfants.»

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a parlé de certains cas «pénalisables ». « Nous avons 10 cas aujourd’hui qui proviennent d’une soirée Karaoké et il y en aura encore demain. Ce sont des gens qui se connaissaient, mais c’est inacceptable. Il y aura des impacts pour leurs amis, leurs familles et leurs enfants. On est pas rendu à mettre des pénalités, mais cela pourrait se faire. Nous avons reçu des vidéos envoyé par des citoyens et nous constatons que certaines personnes ne font pas attention. »

Pour la rentrée scolaire, François Legault a demandé aux parents d’être constructifs, compréhensifs et solidaires envers les équipes-écoles dans leurs commentaires. Il a d’ailleurs remercié les enfants en ajoutant qu’il était heureux de revoir leurs sourires lors de la rentrée scolaire.