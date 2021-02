Gym Aestrania : un lot de défis!

La fermeture des centres d’entraînement n’a pas été de tout repos. Leurs propriétaires ont été privés de sources de revenus, et les dépenses ne se font pas faites absentes. Tommy Tremblay du gym Aestrania est bien heureux de la réouverture depuis lundi.

S’il avait très hâte de reprendre ses activités lundi lorsqu’il s’est confié dimanche, Tommy Tremblay a surtout fait le point sur la situation, sur ce qu’a engendré la fermeture pour plusieurs mois des centres d’entraînement.

«Ça implique des coûts financiers importants, parce que nous devons continuer de payer le loyer et autres frais associés». Et parmi ceux-ci, donner aux clients un crédit d’abonnement équivalent à la durée de la fermeture.

Les sources de revenus pour les gyms se sont donc faites rares.

Baisse de clientèle?

Selon M. Tremblay, la réouverture peut aussi amener une baisse de la clientèle. Avec le confinement et les mesures en place, la situation n’est pas des plus roses. «Pour certaines personnes, il est plus difficile de retrouver la motivation après plusieurs semaines avec peu ou sans activités physiques. D’autres personnes poursuivent les entraînements à la maison».

Le propriétaire d’Aestrania aura aussi comme défi les suivis cliniques auprès des clients «puisque nous devons réévaluer leur état, ajuster leur entraînement ainsi que leur plan alimentaire». Tout ça devra se faire en communiquant avec ceux et celles qui étaient déjà à l’agenda pour programmer de nouveau les rendez-vous annulés.

«Somme toute, nous avons très hâte de reprendre nos activités et de revoir nos clients», a-t-il conclu.