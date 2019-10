Grève chez Tshiuetin: une rencontre est prévue demain

Après 34 jours de grève, une première rencontre est prévue entre Transport ferroviaire Tshiuetin et le syndicat des employés.

Selon le conseiller de la CSN Réjean Bradley, une première rencontre entre l’employeur et le syndicat est prévue demain.

« On espère que ça va être productif, affirme M. Bradley. On sait que l’employeur devait présenter un plan de restructuration au conseil d’administration cette semaine, mais on n’a aucun détail. Comme la situation politique à Schefferville s’est stabilisée, peut-être que ça va aider à résoudre la situation. »

La grève générale illimitée avait été déclenchée le 27 septembre passé. Les négociations en vue d’adopter un nouveau contrat de travail avaient achoppé sur des questions salariales.