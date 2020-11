Greffe-toi à nous : un souper fondue pour l’événement 2021

L’organisme septilien Greffe-toi à nous, qui soutient la cause du don d’organes, annonce ses couleurs pour son événement-bénéfice de 2021. Dans le contexte de la pandémie, son souper-bénéfice prendra la forme « virtuelle ». La veille de la Saint-Valentin, quoi de mieux qu’un souper fondue en boîte repas!

Pour 120$ pour deux personnes, vous aurez droit à de la viande à fondue, bouillon, pommes de terre au four, fromage, petits pains, sauces, desserts et une bouteille de vin. Pour réserver votre boîte pour l’événement du 13 février, téléphonez au 418 961-3872. Pour en savoir plus sur Greffe-toi à nous, consultez sa page Facebook.