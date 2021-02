Greffe-toi à nous récolte 41 100$ grâce à son souper fondue

L’organisme Greffe-toi à nous ne peut que se réjouir du succès de son souper bénéfice du 13 février dernier dans les circonstances de la pandémie. En formule boîte repas, le souper fondue, sous la présidence d’honneur de Kateri C. Jourdain, a permis de récolter un peu plus de 40 000$.

Ce sont près de 600 personnes qui s’étaient procuré une boîte repas pour l’événement la veille de la Saint-Valentin. L’apport de partenaires et commanditaires et un encan web ont contribué à la réussite. Montant final : 41 100$.

« C’est un très gros montant pour nous étant donné la situation de la pandémie. Nous sommes très heureux d’avoir sensibilisé plus de gens à notre cause qui est le don d’organes », mentionne le président de l’organisme, Dave Clements.

Cette activité de financement vise à soutenir financièrement les personnes en attente de greffe et en suivi post-greffe. L’organisme souhaite également apporter un support moral à ces personnes afin de briser l’isolement et à sensibiliser la population au don d’organes. Greffe-toi à nous poursuivra ses activités de sensibilisation lors de Semaine nationale du don d’organes et de tissus au calendrier du 18 au 24 avril pour 2021.