Gonthier, St-Amand et Jean se démarquent au Championnat canadien des maîtres

Trois nageuses de souche nord-côtière se sont illustrées au Championnat canadien des maîtres de natation tenu au Complexe sportif Claude Robillard de Montréal du 24 au 26 mai. La compétition réunissait près de 750 participants.

Martine Gonthier a démontré qu’elle était encore en grande forme. Elle a remporté pas moins de six médailles chez les 65-69 ans, raflant l’argent aux 50, 100 et 200 m brasse. Elle compte autant de médailles de bronze à son palmarès, récoltées aux 100 et 200 m dos ainsi qu’au 100 m QNI. Elle s’est classée septième au 200 m libre.

La Baie-Comoise Emmy St-Amand, qui a passé quelques années à Sept-Îles, a gagné l’or au 400 m QNI, l’argent au 400 m libre et le bronze au 200 m libre. Elle nageait chez les 25-29 ans.

Une ancienne de Sept-Îles s’est aussi distinguée au Championnat canadien des maîtres. Maud Jean a été dominante chez les 40-44 ans avec six conquêtes de l’or (50 et 100 m dos, 50, 100 et 200 m brasse), en plus d’une deuxième place au 25 m libre.