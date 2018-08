Gonthier brille à Orlando

Crédit photo : courtoisie

Martine Gonthier a vécu une semaine riche en émotion et en intensité, riche aussi en médailles, du 28 juillet au 4 août, à Orlando, en Floride. La Septilienne est grimpée trois fois sur le podium lors des Championnats pan américains des maîtres.

Mme Gonthier, qui s’entraîne au sein du Club des Maîtres du CNSI, était du lot des 1718 nageuses et nageurs en provenance de 18 pays pour la compétition tenue en Floride dans la piscine du Rosen YMCA. Le plongeon, la nage synchronisée et le water-polo faisaient aussi partie des disciplines des Championnats pan américains des maîtres.

La Septilienne a gagné trois médailles individuelles chez les Femmes 65-69 ans, s’imposant au 200 m brasse avec l’or et un record de temps pour le Championnat pan américain des maîtres, chrono effacé d’un peu plus de neuf secondes. Toujours pour le même style de nage, Martine Gonthier a remporté le bronze aux 50 et 100 m. Au 200 m libre, elle s’est classée dixième et au 100 m dos douzième.

«J’ai vécu une semaine très intense en émotions. Beaucoup de stress compensé par de grands moments de joie, mais aussi et surtout, à chaque jour, un immense plaisir à côtoyer des gens inspirants qui partagent la même passion, à faire des rencontres stimulantes et enrichissantes avec des athlètes de différents pays, tout comme du mien», a-telle laissé savoir.