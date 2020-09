Golf : la Coupe Côte-Nord 2020 ne fait aucun maître

La Coupe Côte-Nord passera (encore) les douze prochains mois sur les tablettes du Club de golf Ste-Marguerite, même si la compétition des 22 et 23 août dernier n’a pu couronner d’équipe gagnante.

Si les porte-couleurs du Club Ste-Marguerite ont dominé leurs rivaux baie-comois pour la première journée disputée à Sept-Îles en formule Mulligan continu avec une marque de 10-6, le lendemain, résultat identique, mais à l’inverse, pour les représentants de la Manicouagan.

À l’image de la Coupe Ryder, compétition qui oppose les États-Unis à l’Europe, il n’y a pas de prolongation en cas d’égalité. Sept-Îles et le Club Ste-Marguerite, champions en 2019 et des quatre rendez-vous précédent, conservent donc à la maison le trophée, et ajoutent par conséquent une victoire à leur dossier, portant leur fiche à 12-9 en 21 éditions de la Coupe Côte-Nord.