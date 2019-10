Girard et Lavoie-Nadeau font des siennes sur les Plaines

Les coureurs Jacob Girard de Port-Cartier et Maude Lavoie-Nadeau de Baie-Comeau y sont allés d’une autre brillante performance, samedi, lors des championnats provinciaux civils, collégiaux et universitaires de cross-country disputés sur les Plaines d’Abraham à Québec.

Jacob Girard, dirigé par l’entraîneur Guillaume Duchesne-Lessard pour la compétition dans la Vieille Capitale, s’est couvert de gloire dans la catégorie juvénile tout en assurant sa qualification pour les championnats canadiens. Il a complété son parcours de six kilomètres en 00:19:54, devançant son plus proche poursuivant, Xavier Lemaitre (Rive-Sud), par un peu de plus de douze secondes.

À l’œuvre dans la catégorie universitaire, le triathlète port-cartois Charles Paquet du Rouge et Or de l’Université Laval a démontré ses qualités de coureur. Il a terminé au pied du podium, son chrono de 00:31:58.2 (course de dix km) le plaçant à huit secondes du médaillé de bronze (Thomas Windish, Sherbrooke).

Performances baie-comoises

La petite baie-comoise Maude Lavoie-Nadeau en a mis plein la vue lors de l’épreuve de trois kilomètres avec la conquête de la médaille d’argent au cumulatif.

Encore d’âge moustique, l’élève de l’école Boisvert a surpris bien du monde dans la catégorie benjamine U14 regroupant des filles plus âgées.

Maude n’a pas été la seule à se démarquer. En compagnie de ses partenaires Justine Blais, cinquième au classement et Élisabeth Martin, onzième au tableau final, elle a formé un trio très productif, qui a permis à la délégation locale de remporter la bannière honorifique par équipe. Rien de moins.

Résultats

Couronnée lors du récent championnat régional scolaire, la médaillée d’argent a franchi la distance imposée en un chrono officiel de 12 minutes, 38 secondes, avec 12 secondes d’avance sur la détentrice du troisième rang.

Inscrite à l’école Leventoux, Justine Blais a également connu une sortie positive avec sa cinquième position et son temps de 13 minutes et 07 secondes. Autre étudiante à l’école Boisvert, Elisabeth Martin a complété le beau travail avec sa 11e place et son chrono de 14 minutes et 36 secondes.

Girard et les trois Baie-Comoises seront certainement à surveiller la semaine prochaine lors du Championnat provincial scolaire de cross-country du RSEQ qui se tiendra le samedi 2 novembre à Saint-Hubert.

Avec la collaboration de Sylvain Turcotte