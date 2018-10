Gervais Gagné rend publique une rencontre confidentielle entre les élus

Crédit photo : archives

Une rencontre confidentielle entre les élus aurait été rendue publique accidentellement par le conseiller municipal Gervais Gagné. La vidéo Facebook a été accessible sur les réseaux sociaux pendant plus de 24 heures.

Les membres du conseil municipal se rencontrent en après-midi les journées où il y a une séance publique. Durant ces «caucus», ils discutent notamment des points en résolution et débattent des sujets à l’ordre du jour. Ces rencontres sont privées.

Le 22 octobre, le conseiller Gervais Gagné a mis en ligne une vidéo Facebook «en direct» du caucus. Pendant 10 minutes, on y entend les conseillers et le maire poser des questions à un membre de l’administration sur les conditions de travail des cadres. Il est question de la possibilité d’attribuer un congé de paternité aux cadres et aux coûts s’y rattachant.

Piratage, chantage, ou accident ?

Questionné sur la situation, Gervais Gagné soutient que quelqu’un pourrait vouloir «lui nuire» en ayant piraté son compte.

«Je n’ai rien mis du caucus municipal sur Facebook! D’abord, on n’a pas le droit de le faire, c’est illégal. Quelqu’un veut me salir ou me discréditer c’est certain. Je m’attendais à ce que ça arrive à un moment donné», laisse tomber le conseiller municipal.

Selon le maire de Sept-Îles, le conseiller aurait probablement démarré la vidéo en direct par accident. Le conseiller sera rencontré à ce propos par la direction générale de la municipalité.