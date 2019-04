Gala Les Météores 2019 – Récolte de trois prix pour Simon Lagarde

La communauté d’affaires septiliennes et de Uashat mak Mani-Utenam était à l’honneur samedi soir au Centre des congrès de Sept-Îles. Gagnante ou finaliste, elle est sortie grandie de l’édition 2019 du Gala des entreprises Les Météores de la Chambre de commerce de Sept-Îles. La Clinique podiatrique est repartie de ce 28e rendez-vous avec trois récompenses, notamment celle d’«Entreprise de l’année».

Récompensé plus tôt en soirée des prix «Nouvelle entreprise» et ««Services professionnels aux individus», l’homme derrière la Clinique podiatrique de Sept-Îles, Simon Lagarde était plus que ravi de se voir décerner le titre d’«Entreprise de l’année», succédant ainsi à Pavage Béton TC, entreprise lauréate en 2017 (gala aux deux ans).

«C’est difficile de trouver les mots pour décrire cette belle expérience», a confié le podiatre, qui tenait à féliciter toutes les entreprises en lice au gala ainsi que la Chambre de commerce de Sept-Îles pour l’organisation de la soirée.

«Personnalités»

L’émotion était à son comble chez les trois «personnalités» de l’année, tant pour Mirka Boudreau, Doris Nadeau ou Josée S. Leblanc. Les trois étaient visiblement très émus de leur titre respectif.

Parmi les autres récipiendaires de la soirée, le maire de Sept-Îles s’est vu remettre la «Pelle d’or». Réjean Porlier, qui a dit aimer l’hiver, «je ne verrai plus l’hiver de la même façon. C’est de valeur que je ne puisse pas monnayer ce prix», a-t-il lancé avec humour.

Le Gala Les Météores 2019 de la Chambre de commerce de Sept-Îles (CCSI) a été animé par Michel Claveau, Roxane Vézina Labelle et Kateri C. Jourdain. L’organisation a aussi souligné par quelques événements marquants les 65 ans de la CCSI.

Gagnants du Gala les Météores 2019

Prix «Nouvelle entreprise»

Clinique podiatrique de Sept-Îles

Prix « Attraction et rétention de la main-d’œuvre»

BGLA Architecture + Design urbain

Prix «Pratiques d’affaires innovantes»

Numérik Solutions d’affaires

Prix «Travailleur autonome et microentreprise»

La Boîte à clés

Prix «Commerce de détail»

Zone Vélo Ski

Prix «Services professionnels aux individus»

Clinique podiatrique de Sept-Îles

Prix «Services professionnels aux entreprises»

La Boîte à clés

Prix «Restauration, hébergement et tourisme»

Hôtel-Boutique Atikuss

Prix «Manufacturier et construction»

Construction Scremin & Beaulieu

Prix «Service à la clientèle» (prix du public)

Zone Vélo Ski

Prix «Relève»

Transit Sept-Îles

Prix «Organisme communautaire à but non lucratif»

Corporation du Salon du livre de la Côte-Nord

Prix «Coup de cœur ITUM – SDEM»

Pêcheries Uapan

Prix «Jeune personnalité de l’année»

Mirka Boudreau

Prix «Personnalité masculine de l’année»

Doris Nadeau

Prix «Personnalité féminine de l’année»

Josée S. Leblanc

Prix «Entreprise de l’année»

Clinique podiatrique de Sept-Îles