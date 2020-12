Gagnants de Talents Bleus : Scott-Pien Picard n’en revient toujours pas!

Fraîchement de retour à Sept-Îles après avoir été couronné le Talent Bleu du Québec par le public à l’émission La Semaine des 4 Julie, l’Innu Scott-Pien Picard est toujours sur un nuage. « Je n’ai pas beaucoup dormi. Non, je ne me suis pas remis de mes émotions. Je n’en reviens pas, je suis vraiment content », a-t-il confié ce matin.

L’auteur-compositeur-interprète dit qu’il aura besoin de quelques jours pour revenir sur terre et réaliser l’ampleur d’avoir remporté ce concours. 100 000$, ce n’est pas rien.

« J’étais fier de gagner. Je suis fier d’être Autochtone et d’avoir représenté la Côte-Nord. Je viens de vivre quelque chose de gros », a-t-il mentionné.

Il entend se servir de cette bourse offerte par Productions J et Bell pour la poursuite de sa carrière, « ça va m’encourager dans la musique ».

Le chanteur de 24 ans a eu le bonheur de se produire devant son amoureuse, Andésha Michel St-Onge, et leur bébé de neuf mois, Maylee-Anna, qui sont venues le surprendre juste avant son entrée en scène.

Une surprise qui l’aura encouragé et non stressé. « La production avait peur que ça me déconcentre, mais ça m’a encouragé. J’étais plus confiant que stressé », a-t-il avoué. « Ça m’a fait du bien, ça m’a rassuré. »

Projets

La fin de 2020 et l’année 2021 s’annoncent des plus intéressantes pour Scott-Pien Picard. Il prépare son deuxième album. Il a déjà sept ou huit chansons déjà écrites. « Ça sera un album plus jeune, plus moderne », a-t-il mentionné, sans vouloir sortir du son autochtone. « Je veux que ce soit un album « Wow »! »

Il foulera la scène aussi à quelques reprises, assurément pour le spectacle de Noël de Florent Vollant, virtuelle pour 2020, diffusé le 16 décembre, et aussi pour sa participation au Collectif Nikamu Mamuitun qui sera à la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles en novembre 2021.