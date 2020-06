Frontières : une exemption pour les Canadiens séparés de leurs proches

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a annoncé le 8 juin, lors de son point de presse quotidien, que les Canadiens qui sont séparés de leurs proches en raison de la fermeture des frontières du pays auront l’opportunité de revoir certains membres de leur famille immédiate.

« Nous en faisons notre priorité présentement. C’est pourquoi le ministre Mendicino (ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté) donnera plus de détails plus tard aujourd’hui afin d’accorder une exemption limitée pour les membres de la famille immédiate à entrer au Canada comme les conjoints et les parents d’enfants mineurs. Ceux-ci devront toutefois se mettre en quarantaine pendant 14 jours, sinon des sanctions sévères seront remises », a-t-il mentionné lors de son discours.

Justin Trudeau a également déclaré que les derniers mois ont été plus difficiles qu’il pensait. « Nous travaillons fort pour aider les gens à traverser cette crise, ajoute-t-il en faisant référence aux 14 milliards de dollars qui seront distribués aux provinces pour la relance. Nous pensons à la réalité des gens lorsqu’on envisage les prochaines étapes ».

Racisme

De plus, le premier ministre est revenu sur les manifestations de la fin de semaine dernière en promettant de s’attaquer à l’injustice et au racisme systémique. « Nous savons qu’il faut en faire davantage et très rapidement, a-t-il admis. Nous continuerons nos discussions aujourd’hui. Vous méritez de réels engagements, mais réparer des cercles d’injustice et de violence ne se fait pas du jour au lendemain ».