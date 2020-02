Frette pas frette, la population pourra s’amuser le 22 février au Stade Holliday

Le succès de 2019 de Bleu Jeans Bleu, Coton ouaté, résonnera certainement au Stade Holliday le 22 février. La Ville de Sept-Îles et son Service des loisirs et de la culture convient la population à venir s’amuser en plein air lors de l’événement « Heille! Fait-tu frette? ».

Patinage en mode « disco » sur l’anneau de glace, rallye spécial Yéti et parcours de labyrinthe avec fusils laser permettront de profiter des joies de l’hiver de 18 h à 21 h au Stade Holliday. Un feu de joie et du chocolat chaud réchaufferont le corps et le cœur des participants entre deux activités.

Compétition de boîte à savon

Le plaisir aura été au rendez-vous plus tôt lors de la journée du 22 février sur le même site avec une compétition amicale de boîte à savon. Avant de pouvoir dévaler la glissade, il faudra bricoler son « bolide »! « Apportez votre matériel et laissez aller votre imagination », lance Amélie Robillard, conseillère en communications pour la Ville de Sept-Îles.

Les activités de « Heille! Fait-tu frette? », avec un bon coton ouaté sur le dos, sont gratuites!