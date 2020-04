François Legault : « Augmenter le taux d’immunité naturelle »

Lors de sa conférence de presse de jeudi 23 avril, le premier ministre du Québec François Legault a justifié la nécessité du déconfinement progressif.

Lors de sa conférence de presse journalière, François Legault a précisé qu’il n’y aurait pas de vaccin contre la COVID-19 avant plusieurs mois, voire un ou deux ans. « Ce virus est puissant mais une personne qui l’a eu est immunisée pour au moins un certain temps. Aujourd’hui seulement 10 % de la population sont immunisés. Si nous avions 50 % seulement une personne serait contaminée par cas confirmé». Pour le docteur Horacio Arruda, il faudrait entre 60 et 65 % de la population immunisée pour arrêter la propagation du virus. Pour lui, le temps d’arrête était essentiel mais aujourd’hui avec le confinement des situations touchent les plus vulnérables.

Il a rappelé qu’au cours des derniers mois, la propagation a été limité grâce au confinement mais « si tout le monde reste chez soi, cela ne va pas évoluer. L’idée est d’y aller graduellement pour que les personnes qui ne sont pas à risque soient immunisée. Il faut profiter des prochains mois pour déconfiner graduellement surtout que le virus de la grippe va venir s’y ajouter l’automne et l’hiver prochains ».

Pour François Legault, les personnes les moins à risque peuvent avoir une immunité naturelle qui va éviter une vague de contaminés. « La période n’est pas facile, mais nous devons nous serrer les coudes. On va s’occuper des personnes vulnérables. Ce n’est pas le temps de chercher des coupables », a-t-il conclu.