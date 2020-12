Fondation Rêves d’enfants : un spa pour Arthur, cadeau de la Boutique SMB

Arthur, 7 ans, qui a une condition génétique connue sous le nom de délétion du chromosome 5q14.3, raffole de l’eau. Le fils de Tommy Auger et Sabrina Imbeault profitera certainement du spa qu’il a eu de la Fondation Rêves d’enfants, en partenariat avec la Boutique SMB de Sept-Îles et d’autres entreprises qui ont rendu possible ce cadeau.

Le paternel, Tommy Auger, a exprimé toute sa gratitude à l’endroit de ceux qui se sont dévoués dans ce projet et pour la cause de la Fondation. Les « Merci » ne seront jamais assez!

« Daniel Poitras et la Boutique SMB se sont vraiment donné corps et âme dans le projet. Ils ont eux-mêmes été chercher plein de partenaires pour grossir le rêve au maximum. Arthur a vraiment une Cadillac de spa grâce à eux ». « On s’est toujours demandé à quoi Arthur peut rêver, maintenant je suis certain qu’il rêve à son spa et à vous », a-t-il renchéri

Ce cadeau à Arthur, offert par la Boutique SMB, en collaboration avec Daniel Poitras, a demandé une coopération avec la Fondation Rêves d’enfants, SIMCO pour le transport de l’Ontario vers Sept-Îles, Hydropool & La-Z-Boy Hot Tubs « pour un prix plus qu’abordable » et Backyard Brands Inc. pour les produits gratuits pour un an.

« C’est un beau gros spa qui sera rempli de beaux moments. Cette histoire a été très inspirante et nous souhaitons de belles baignades à Arthur et à sa super famille », ont mentionné Daniel Poitras et Jonathan Bédard, associés pour la la Boutique SMB, « extrêmement fiers d’avoir pu faire une différence pour ce jeune garçon ».