Fondation Martineau Bouchard : un honneur pour le nouveau président, Yves Poirier

La Fondation Martineau Bouchard se retrouve depuis quelques semaines entre les mains d’Yves Poirier, même si le fondateur de l’organisme pour la relève septilienne ne sera jamais trop loin. «C’est un honneur de prendre le flambeau», mentionne le nouveau président.

Yves Poirier avoue d’emblée que ce sera un grand défi, «Martineau est un grand homme. J’aurai de grosses culottes à porter».

Il se dit toutefois confiant de livrer la marchandise, lui qui a récolté près de 200000$ avec le Groupe Scouts de Sept-Îles en dix ans avec la campagne Scout Tombe Pile et près de 100000$ avec la vente de sacs de réutilisables.

M. Poirier agit comme président des Scouts de Sept-Îles depuis quatorze ans et fait partie du Club Richelieu depuis huit ans, depuis qu’il a été approché par… Martineau Bouchard.

Yves aime prendre soin de la jeunesse et souligne que ses enfants ont toujours été bien encadrés.

Il entend poursuivre la mission entamée il y a onze ans par Martineau Bouchard et qui a rapporté près d’un demi-million de dollars en dix éditions de sa loterie, soutien financier de l’organisme. M. Poirier sera entouré d’un conseil d’administration motivé, une belle base pour se lancer. Le nouveau président entend garder la même façon de faire, mais envisage de mettre sur pied des cartes de membre pour la Fonda-tion Martineau Bouchard, tant pour les individus que les entreprises.

«Je vais regarder le fonctionnement de la Fondation et analyser tout ça. En temps de pandémie, il faut y aller plus tranquillement».

En conclusion d’entrevue, M. Poirier a une fois de plus lancer des fleurs à l’endroit de M. Bouchard.

«Tu peux être fier de ce que tu as fait. Ça m’encourage de prendre la relève. On le fait parce que le sport ça fait grandir, ça permet de mieux aller dans les études», a mentionné Yves, qui se souvient très bien de la fois que Martineau lui a demandé de vendre des billets, à 150$ chacun. Juste de dire que c’était pour la Fondation et le tour était joué.

Bonne continuité!