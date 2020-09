Fondation Loisir Côte-Nord : Une Grande Soirée Fromages et Vins à domicile

La Grande Soirée Fromages et Vins de la Fondation Loisir Côte-Nord aura une tout autre saveur en cette année plus que particulière. Cet événement-bénéfice pour les étudiants-athlètes nord-côtiers du 17 octobre prochain se déroulera en « version à domicile » sous la présidence d’honneur de Jeannot Vich.

La Fondation Loisir Côte-Nord tenait à garder son activité vivante, malgré le contexte de la pandémie et ainsi offrir une occasion aux fidèles de la Grande Soirée Fromages et Vins de se rassembler à leur façon.

« C’est aussi de remercier les gens », souligne Philippe LeBreux, agent de développement sport, loisir, culturel et communautaire à l’Unité régionale loisirs et sports Côte-Nord (URLSCN).

Les gens pourront donc se procurer une boîte pour deux comprenant trois bouteilles de vins (deux rouges et un blanc), des fromages, des charcuteries et autres accompagnements. « On veut que ça ressemble à ce que les gens sont habitués à avoir lors de la soirée. Il y aura trois options d’ensemble », ajoute-t-il. Les produits québécois seront à l’honneur pour l’occasion.

Les ensembles pour l’événement du 17 octobre seront disponibles qu’à Sept-Îles.

Encans

Le traditionnel encan de la Grande Soirée Fromages et Vins aura aussi une tout autre forme. La Fondation Loisir Côte-Nord s’est inspirée de ce qui a été fait par la Fondation régionale hôpital Sept-Îles en juillet. Il sera donc possible de miser en ligne sur différents articles et prix deux semaines avant le rendez-vous du 17 octobre. La fermeture se fera au lendemain, soit le 18 octobre.

M. LeBreux souligne que plusieurs partenaires ont déjà laissé savoir qu’ils contribueraient une fois de plus. « On va solliciter nos donateurs habituels ».

Pour réserver votre boîte pour l’événement du 17 octobre, au coût de 160$, ou pour obtenir plus d’informations, communiquez avec Philippe LeBreux au 1 888 330-8757.